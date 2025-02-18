AK Parti kongreye hazırlanıyor: Parti vitrini yenileniyor

AK Parti, 8'inci Olağan Kongre için hazırlıklarını tamamlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni parti yönetimini şekillendirmek için yoğun mesai harcıyor.

Yenişafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre; Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin en az yüzde 60'ının değişmesi bekleniyor.

Son yapılan 31 Mart seçim sonuçları göz önünde bulundurularak önemli değişiklikler yapılacak.

Bölgesel Denge ve Temsil Öne Çıkacak

Yeni MKYK belirlenirken demografik yapı, il ve bölge dengesi, kadın ve genç oranı, meslek gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

Ekim 2023'teki olağanüstü kongrede MKYK'nın 49 üyesi değişmişti. Bu kez değişim oranının daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Erdoğan Kampa Girdi

Kongre öncesinde Erdoğan'ın parti vitrini için kapsamlı değerlendirmeler yaptığı ve süreçle bizzat ilgilendiği belirtiliyor.

Parti içinde kongrenin gelecek dönemdeki siyasi stratejiye yön vereceği yorumları yapılıyor.