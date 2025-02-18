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Ayıplı mallar heyetten döndü

Tüketici Hakem Heyetleri, ayıplı mallara ilişkin başvuruları yüzde 100'e yakın tüketici lehine bitirdi. Son 5 yılda 2 milyon 66 bin ayıplı mal başvurusu yapılırken, başvuruların 2 milyon 53 bini mağduriyetleri sonlandıracak şekilde karara bağlandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 07:57, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 07:46
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Ayıplı mallar heyetten döndü

Son 5 yılda finansal hizmetler, tatil paketi-tur, abonelik, mesafeli satışlar ve fiyat etiketi gibi işlemlerde satın aldığı ürünlerinin ayıplı ya da hatalı olduğunu düşünen 2 milyon 66 bin kişi tüketici hakem heyetlerine başvurudu. Toplamda 2 milyon 53 bin uyuşmazlığı heyetler karara bağladı. Böylece Tüketici hakem heyetlerinin son 5 yılda mağduriyetleri sonlandırarak karara bağlama oranı yüzde 99,94 oldu.

YÜZDE 30 ARTIŞ SAĞLANDI

Önceki 5 yılda tüketici hakem heyetlerine ortalama 413 bin başvuru gelirken, başvurular 2024 yılında yüzde 30 artarak 512 bin 59'a çıktı. Önceki yıldan devreden başvurular ile beraber toplamda 2024 yılında 534 bin 364 uyuşmazlık karara bağlandı ve bu alanda yeni bir rekor kırıldı.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

Tüketici hakem heyetlerine başvuruların yaklaşık yüzde 67'si e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. Bunun yanısıra ayıplı mal sattığı konusunda şikayet edilen 77 e-ticaret firmasının 75'ine mesafeli satış kurallarına uymadığı tespit edilerek 276 milyon 212 bin TL para cezası kesilirken 2 firmanın da internetten satışına erişim engeli getirildi.

14'Ü DOLANDIRICI ÇIKTI

İnternet üzerinden satışı gerçekleştirilen 2 milyon 66 bin mal ve hizmet satışından 14 tanesinde ise dolandırıcılık olduğu ortaya çıktı. Bu dolandırıcılık faaliyetleri arasında internetten telefon alıp maketi çıkan ya da bir ürünün yerine o ürünün farklı türünü gönderen de oldu. Tüketici hakem heyeti bu gibi dolandırıcılık faaliyetlerini ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına iletti.

Gençler bilinçlendiriliyor

Ticaret Bakanlığı tüketicinin bilinçlendirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası tüm gelişmeleri takip ederken vatandaşların da bu gelişmelerden haberdar olması için çalışmalar gerçekleştiriyor. Farkındalığını artırılması için liseler, üniversiteler, meslek temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte eğitim toplantıları ve konferanslar da düzenlenirken daha erken farkındalık için ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar için ise resim yarışmaları organize ediliyor.

Ali Kürşat Büyükada

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