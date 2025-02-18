Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, buzlanma ve çığ tehlikesi!

Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Ardahan, Muş, Bingöl, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzeyi yağışlı geçecek.

Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Orta Karadeniz, Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.

Sıcaklık ve Rüzgar Durumu

İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz kıyılarında sıcaklık 2-4 derece azalacak.

Batı Karadeniz kıyılarında rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

Meteoroloji'den Önemli Uyarılar

Kuvvetli Yağış: Orta Karadeniz, Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun'da yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.

Buzlanma ve Don: Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

Vatandaşlar, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalı!