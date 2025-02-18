Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik 2013'ten beri en düşük seviyede
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik 2013'ten beri en düşük seviyede
İBB'nin 150 taksi plakası ihalesi mahkeme kararıyla iptal
İBB'nin 150 taksi plakası ihalesi mahkeme kararıyla iptal
İkinci el araç fiyatları düşüşte
İkinci el araç fiyatları düşüşte
Türkiye'de mutluluğun anahtarı: Aile ve sağlık
Türkiye'de mutluluğun anahtarı: Aile ve sağlık
Gayrimenkul Piyasasında Canlılık: Satışlar Zirvede
Gayrimenkul Piyasasında Canlılık: Satışlar Zirvede
Dört ilde eğitime kar engeli
Dört ilde eğitime kar engeli
Ekim-Aralık 2024 dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Ekim-Aralık 2024 dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Maaşları 141 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yönetmelik yayımlandı, şartlar değişti
Maaşları 141 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yönetmelik yayımlandı, şartlar değişti
Magandalara örnek olacak! Ambulansın önünü kesene 3 yıl hapis talebi
Magandalara örnek olacak! Ambulansın önünü kesene 3 yıl hapis talebi
AK Parti kongreye hazırlanıyor: Parti vitrini yenileniyor
AK Parti kongreye hazırlanıyor: Parti vitrini yenileniyor
YÖK'ten 'Bilim Kafe' uygulaması: Halk bilime daha yakın olacak
YÖK'ten 'Bilim Kafe' uygulaması: Halk bilime daha yakın olacak
İstinaf'ın yükü paylaşılacak: 5 yıl hapis Yargıtay'a
İstinaf'ın yükü paylaşılacak: 5 yıl hapis Yargıtay'a
Üniversite öğrencisi KDK'ye başvurdu, mağduriyeti giderildi
Üniversite öğrencisi KDK'ye başvurdu, mağduriyeti giderildi
Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına cep harçlığı
Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına cep harçlığı
Narin Güran cinayetinde 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame
Narin Güran cinayetinde 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame
Üniversiteden 'rektörün aracında uyuşturucu yakalandı' haberlerine açıklama
Üniversiteden 'rektörün aracında uyuşturucu yakalandı' haberlerine açıklama
Ağır ticari araç üretiminde büyük düşüş: Yıllık kayıp %51
Ağır ticari araç üretiminde büyük düşüş: Yıllık kayıp %51
Dekan yardımcısının yaralandığı saldırıya Üniversiteden açıklama
Dekan yardımcısının yaralandığı saldırıya Üniversiteden açıklama
EGM'den sahte 'maaş promosyonu protokolü' açıklaması
EGM'den sahte 'maaş promosyonu protokolü' açıklaması
Bakan Şimşek: Enflasyonda düşüş sürecek, sıkı politikalara devam
Bakan Şimşek: Enflasyonda düşüş sürecek, sıkı politikalara devam
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 ila 12 derece düşecek
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 ila 12 derece düşecek
Sendika şube başkanı, şube sekreterini öldürdü
Sendika şube başkanı, şube sekreterini öldürdü
Ankara'da sahte içki 54 can aldı
Ankara'da sahte içki 54 can aldı
Otomobilde 'sıfır km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
Otomobilde 'sıfır km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e sert tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e sert tepki
Fahrettin Altun'dan muhalefete sert eleştiri
Fahrettin Altun'dan muhalefete sert eleştiri
Türkiye, 73 yıldır NATO'nun 'güçlü' destekçisi
Türkiye, 73 yıldır NATO'nun 'güçlü' destekçisi
TÜİK açıkladı: Türkiye artık daha mutsuz
TÜİK açıkladı: Türkiye artık daha mutsuz
Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik
Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Magandalara örnek olacak! Ambulansın önünü kesene 3 yıl hapis talebi

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz haziran ayında seyir halindeki ambulansın önünü kesip gitmesine engel olan ve aracın içerisinde hasta olup olmadığını kontrol eden motosikletli 2 magandaya dava açıldı. Savcılık, "şüphelilerin içinde hasta olan kara ulaşım aracını alıkoydukları, ambulansın önünü kesip gitmesini engelledikleri anlaşıldı" dedi. "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan 3'er yıla kadar hapislerini istedi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 08:25, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 09:28
Yazdır

Tepki toplayan olay 10 Haziran 2024 günü İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Maltepe Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi.

Siren çalarak hastaneye yetişmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışan magandalar, "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek hastayı görmek istedi. Ambulans şoförü aracın yan kapısını açarak içeride bulunan hastayı gösterdi. İki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekerken o anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntüler tepki topladı. İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Şüphelilerden Emirhan Baydaroğlu(24) adli kontrol şartıyla serbest kalırken, motosikleti kullanan Mustafa Tahtacı(27) tutuklandı. Tahtacı yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı.

ÖNÜNÜ KESİP İLERLEMESİNİ ENGELLEDİLER

Ambulans şoförünün müşteki olarak yer aldığı iddianamede, şoförün Göztepe Şehir Hastanesi'nden bir hastayı alıp Maltepe Altıntepe Mahallesi'ne bırakmak için yola çıktığı anlatıldı. E-5 üzerinde Bostancı yan yol tarafında seyir halindeyken motosikletle şüphelilerin ambulansın önünü kestikleri, ambulans durduğunda ilerlemesini engelledikleri aktarıldı.

"BAKACAĞIZ, HASTAN VAR MI GÖRECEĞİZ"

Şoförün ambulansta hasta olduğunu söylemesine rağmen şüphelilerin yol vermeyip üstüne bir de, "bakacağız o zaman hastan mı var göreceğiz " dedikleri anlatılan iddianamede, ambulans şoförünün kapıyı açıp hastayı göstermek zorunda kaldığı belirtildi.

İddianamede, "Şüphelilerin bu şekilde içinde hasta olan kara ulaşım aracını alıkoydukları, video görüntülerinden ambulansın önünü kesip gitmesini engelledikleri anlaşıldı" denildi. 2 şüpheli hakkında da "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ARZU KAYA

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber