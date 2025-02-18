Magandalara örnek olacak! Ambulansın önünü kesene 3 yıl hapis talebi

Tepki toplayan olay 10 Haziran 2024 günü İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Maltepe Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi.



Siren çalarak hastaneye yetişmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışan magandalar, "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek hastayı görmek istedi. Ambulans şoförü aracın yan kapısını açarak içeride bulunan hastayı gösterdi. İki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekerken o anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntüler tepki topladı. İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.



Şüphelilerden Emirhan Baydaroğlu(24) adli kontrol şartıyla serbest kalırken, motosikleti kullanan Mustafa Tahtacı(27) tutuklandı. Tahtacı yaklaşık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı.

ÖNÜNÜ KESİP İLERLEMESİNİ ENGELLEDİLER

Ambulans şoförünün müşteki olarak yer aldığı iddianamede, şoförün Göztepe Şehir Hastanesi'nden bir hastayı alıp Maltepe Altıntepe Mahallesi'ne bırakmak için yola çıktığı anlatıldı. E-5 üzerinde Bostancı yan yol tarafında seyir halindeyken motosikletle şüphelilerin ambulansın önünü kestikleri, ambulans durduğunda ilerlemesini engelledikleri aktarıldı.

"BAKACAĞIZ, HASTAN VAR MI GÖRECEĞİZ"

Şoförün ambulansta hasta olduğunu söylemesine rağmen şüphelilerin yol vermeyip üstüne bir de, "bakacağız o zaman hastan mı var göreceğiz " dedikleri anlatılan iddianamede, ambulans şoförünün kapıyı açıp hastayı göstermek zorunda kaldığı belirtildi.

İddianamede, "Şüphelilerin bu şekilde içinde hasta olan kara ulaşım aracını alıkoydukları, video görüntülerinden ambulansın önünü kesip gitmesini engelledikleri anlaşıldı" denildi. 2 şüpheli hakkında da "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ARZU KAYA

