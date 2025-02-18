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PKK/KCK'ya 'GÜRZ-46' operasyonunda 282 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 ilde PKK/KCK'ya yönelik son 5 gündür devam eden 'GÜRZ-46' operasyonlarında 282 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 08:41, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 09:36
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PKK/KCK'ya 'GÜRZ-46' operasyonunda 282 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "51 ilde PKK/KCK'ya yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-46" operasyonlarında, 282 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız" dedi.

Terör örgütüne yönelik hangi illerde operasyon yapıldığını anlatan Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adıyaman, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bayburt, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Yozgat ve Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan, mali alan ve cezaevi yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri, Terör örgütüne finans sağladıkları, Terör örgütüne eleman kazandırmaya aracılık ederek işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları, Örgüt yanlısı yasaklı yayın temin ettikleri, Kanunsuz eylemler esnasında ve sonrasında şiddet içerikli sokak olaylarına katıldıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi" ifade etti.

Operasyonların sonuçlarını paylaşan Bakan Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu, 2 adet AK 47 tüfeği, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ve Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

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