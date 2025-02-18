Havada uçan bardak 7 yıllık evliliği bitirdi

Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik 2013'ten beri en düşük seviyede
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik 2013'ten beri en düşük seviyede
İBB'nin 150 taksi plakası ihalesi mahkeme kararıyla iptal
İBB'nin 150 taksi plakası ihalesi mahkeme kararıyla iptal
İkinci el araç fiyatları düşüşte
İkinci el araç fiyatları düşüşte
Türkiye'de mutluluğun anahtarı: Aile ve sağlık
Türkiye'de mutluluğun anahtarı: Aile ve sağlık
Gayrimenkul Piyasasında Canlılık: Satışlar Zirvede
Gayrimenkul Piyasasında Canlılık: Satışlar Zirvede
Dört ilde eğitime kar engeli
Dört ilde eğitime kar engeli
Ekim-Aralık 2024 dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Ekim-Aralık 2024 dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Maaşları 141 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yönetmelik yayımlandı, şartlar değişti
Maaşları 141 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yönetmelik yayımlandı, şartlar değişti
Magandalara örnek olacak! Ambulansın önünü kesene 3 yıl hapis talebi
Magandalara örnek olacak! Ambulansın önünü kesene 3 yıl hapis talebi
AK Parti kongreye hazırlanıyor: Parti vitrini yenileniyor
AK Parti kongreye hazırlanıyor: Parti vitrini yenileniyor
YÖK'ten 'Bilim Kafe' uygulaması: Halk bilime daha yakın olacak
YÖK'ten 'Bilim Kafe' uygulaması: Halk bilime daha yakın olacak
İstinaf'ın yükü paylaşılacak: 5 yıl hapis Yargıtay'a
İstinaf'ın yükü paylaşılacak: 5 yıl hapis Yargıtay'a
Üniversite öğrencisi KDK'ye başvurdu, mağduriyeti giderildi
Üniversite öğrencisi KDK'ye başvurdu, mağduriyeti giderildi
Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına cep harçlığı
Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına cep harçlığı
Narin Güran cinayetinde 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame
Narin Güran cinayetinde 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame
Üniversiteden 'rektörün aracında uyuşturucu yakalandı' haberlerine açıklama
Üniversiteden 'rektörün aracında uyuşturucu yakalandı' haberlerine açıklama
Ağır ticari araç üretiminde büyük düşüş: Yıllık kayıp %51
Ağır ticari araç üretiminde büyük düşüş: Yıllık kayıp %51
Dekan yardımcısının yaralandığı saldırıya Üniversiteden açıklama
Dekan yardımcısının yaralandığı saldırıya Üniversiteden açıklama
EGM'den sahte 'maaş promosyonu protokolü' açıklaması
EGM'den sahte 'maaş promosyonu protokolü' açıklaması
Bakan Şimşek: Enflasyonda düşüş sürecek, sıkı politikalara devam
Bakan Şimşek: Enflasyonda düşüş sürecek, sıkı politikalara devam
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 ila 12 derece düşecek
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 ila 12 derece düşecek
Sendika şube başkanı, şube sekreterini öldürdü
Sendika şube başkanı, şube sekreterini öldürdü
Ankara'da sahte içki 54 can aldı
Ankara'da sahte içki 54 can aldı
Otomobilde 'sıfır km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
Otomobilde 'sıfır km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e sert tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e sert tepki
Fahrettin Altun'dan muhalefete sert eleştiri
Fahrettin Altun'dan muhalefete sert eleştiri
Türkiye, 73 yıldır NATO'nun 'güçlü' destekçisi
Türkiye, 73 yıldır NATO'nun 'güçlü' destekçisi
TÜİK açıkladı: Türkiye artık daha mutsuz
TÜİK açıkladı: Türkiye artık daha mutsuz
Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik
Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik
Ana sayfaHaberler Yaşam

Havada uçan bardak 7 yıllık evliliği bitirdi

Çocukları olmayan 7 yıllık evli bir çift arkadaşlarını ziyarete giderken bunun evliliğin sonu olacağını aklından bile geçirmiyordu. İddiaya göre kadın kocasına evlilikleri boyunca ağır hakaretler edip küçük görmekten vazgeçmedi. Evliliği bitiren olay ise eline geçirdiği bir bardağı arkadaşlarının önünde kocasına fırlatması oldu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 09:32, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 09:31
Yazdır
Havada uçan bardak 7 yıllık evliliği bitirdi

İstanbul'da görülen boşanma davası son yılların en ilginç duruşmalarından birine sahne oldu. M.A. isimli erkek ile G.A. adlı kadın 2018 yılında hayatlarını birleştirdi. Çiftin çocukları bulunmuyordu. Ancak iddialara göre, G.A., evlilikleri boyunca eşine karşı hakaret içerikli sözler sarf ediyor, sürekli küçük düşürücü ve aşağılayıcı tavırlar sergiliyordu.

Evliliklerini bitiren olay ise bir akşam misafirlerin yanında yaşandı. G.A., eşinin kafasına bardak fırlattı! Misafirlerle ilgilenmeyen ve kocasına alaycı sözlerle hitap eden G.A., eşinin kendisini uyarması üzerine daha da öfkelendi ve fiziksel şiddete başvurdu.

Bu olayın ardından M.A., evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek çekişmeli boşanma davası açtı. Ayrıca, 5 bin lira nafaka ve 250 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu. Davaya yanıt veren G.A. ise iddiaları kesin bir dille reddetti ve eşinin kendisine iftira attığını ileri sürdü.

Mahkemeden Tazminat Kararı

Yaklaşık bir yıl süren davada İstanbul Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, eşine sürekli hakaret eden ve fiziksel şiddet uygulayan G.A.'yı ağır kusurlu bularak 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber