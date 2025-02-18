Havada uçan bardak 7 yıllık evliliği bitirdi

İstanbul'da görülen boşanma davası son yılların en ilginç duruşmalarından birine sahne oldu. M.A. isimli erkek ile G.A. adlı kadın 2018 yılında hayatlarını birleştirdi. Çiftin çocukları bulunmuyordu. Ancak iddialara göre, G.A., evlilikleri boyunca eşine karşı hakaret içerikli sözler sarf ediyor, sürekli küçük düşürücü ve aşağılayıcı tavırlar sergiliyordu.

Evliliklerini bitiren olay ise bir akşam misafirlerin yanında yaşandı. G.A., eşinin kafasına bardak fırlattı! Misafirlerle ilgilenmeyen ve kocasına alaycı sözlerle hitap eden G.A., eşinin kendisini uyarması üzerine daha da öfkelendi ve fiziksel şiddete başvurdu.

Bu olayın ardından M.A., evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek çekişmeli boşanma davası açtı. Ayrıca, 5 bin lira nafaka ve 250 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu. Davaya yanıt veren G.A. ise iddiaları kesin bir dille reddetti ve eşinin kendisine iftira attığını ileri sürdü.

Mahkemeden Tazminat Kararı

Yaklaşık bir yıl süren davada İstanbul Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, eşine sürekli hakaret eden ve fiziksel şiddet uygulayan G.A.'yı ağır kusurlu bularak 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.