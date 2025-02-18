Maaşları 141 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yönetmelik yayımlandı, şartlar değişti

Yeni yönetmelikle birlikte, hava trafik kontrolörlüğü için gereken kriterler netleşmiş oldu.

Hava trafik kontrolörlerinin maaşlarının 65 bin TL ile 141 bin TL arasında değiştiği belirtiliyor.

Lisans ve sertifika alacak veya yenileyecek hava trafik kontrolörleri

Düzenleme, hava trafiğinin emniyetli, düzenli ve hızlı akışını sağlamak amacıyla kontrolörlerin sağlık, eğitim ve uzmanlık şartlarını belirliyor.

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