Maaşları 141 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yönetmelik yayımlandı, şartlar değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile hava trafik kontrolörlüğü için lisans, sertifika ve derecelendirme süreçleri yeniden belirlendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 09:41, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 09:42
Hava Trafik Kontrolörü Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY ATCO) Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenleme, hava trafiğinin emniyetli, düzenli ve hızlı akışını sağlamak amacıyla kontrolörlerin sağlık, eğitim ve uzmanlık şartlarını belirliyor.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yetkili olacak.
Kimleri Kapsıyor?
Lisans ve sertifika alacak veya yenileyecek hava trafik kontrolörleri
Eğitim veren kurumlar
Kamu ve özel sektörde hava trafik kontrol hizmetleri sunan kuruluşlar
Maaşlar 65 Bin TL ile 141 Bin TL Arasında
Hava trafik kontrolörlerinin maaşlarının 65 bin TL ile 141 bin TL arasında değiştiği belirtiliyor.
Yeni yönetmelikle birlikte, hava trafik kontrolörlüğü için gereken kriterler netleşmiş oldu.Yönetmelik için tıklayınız