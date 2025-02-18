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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazanarak 9.916,89 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 80,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 108,2 milyar lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 20:00, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 19:52
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Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,49 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,75 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik adımları sonrasında ülkenin önemli ticaret ortakları gelecek dönemdeki olası senaryolara hazırlık yapmayı sürdürüyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, İngiltere'de enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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