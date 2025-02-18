Ameliyat masasında fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltında
İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapan muhasebeci gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 10:16, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 11:49
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.
Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.
Ameliyatta fiyat pazarlığıHabertürk TV (@HaberturkTV) February 14, 2025
İstanbulda özel bir hastanede ameliyathaneye giren muhasebeci, kalbine stent takılması gereken hastayla, ameliyat masasında pazarlık yaptı. pic.twitter.com/GIhOiUaw75