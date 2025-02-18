Ameliyat masasında fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltında

Ameliyatta fiyat pazarlığı İstanbulda özel bir hastanede ameliyathaneye giren muhasebeci, kalbine stent takılması gereken hastayla, ameliyat masasında pazarlık yaptı. pic.twitter.com/GIhOiUaw75

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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