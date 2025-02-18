Konut fiyatlarında 16 ayın en hızlı yükselişi
Konut fiyatları ocak ayında yüzde 4,68 artışla reel düşüşünü sürdürürken, öte yandan fiyatlar Eylül 2023'ten bu yana hızlı artışını gösterdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 15:25, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 15:21
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,7 artarak 165,9 oldu.
KFE, ocakta yıllık yüzde 31,9 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 7,2 oldu.
Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ocakta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 3, Ankara'da yüzde 5,7 ve İzmir'de yüzde 4,9 artış görüldü.
Endeks değerleri önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da ve İzmir'de yüzde 29,6, Ankara'da yüzde 36,6 yükseldi.