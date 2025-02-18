Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'e 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten dava

Sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında, "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ocak'ta tutuklanan Ör hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamenin Detayları

İddianamede, şüphelinin soruşturma aşamasında alınan ifadesine yer verildi. Paylaşımda isim belirtmediğini, Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini aktaran Ör, eleştiride bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu için Adalet Bakanlığından kovuşturma izni verildiği ifade edilen iddianamede, dosya kapsamı değerlendirildiğinde şüpheli Ör'ün, suça konu paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu alenen işlediği anlatıldı.

Deliller ve Suçlamalar

Dosya kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği belirtilen iddianamede, suça konu paylaşımları birden fazla vakit diliminde gerçekleştiren şüphelinin suçu zincirleme suretle işlediği aktarıldı. İddianamede, şüphelinin "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yargılama Süreci

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.