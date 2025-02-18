MEB ve Kültür Bakanlığı'ndan Kütüphane Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda "Kütüphanelerdeyiz" projesi hayata geçiriliyor.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile Öğrenci Gelişimi

MEB'den yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan Türkçe dersi öğretim programı, öğrencilerin dili yetkin bir şekilde kullanmasını, Türkçe'nin zenginliklerini keşfetmesini ve dil aracılığıyla Türk kültürünü ve değerlerini benimsemesini hedefliyor.

"Kütüphanelerdeyiz" Projesinin Hedefleri





Öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmesi.

Kütüphaneleri tanıması ve kütüphanelerdeki çeşitli atölyelerin öğrenim için kullanılması.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneleri düzenli olarak ziyaret etmesi.

Kütüphanelerin işleyişini yakından tanıması.





Proje Kapsamında Yapılacaklar





Öğrenciler için kütüphanelere ziyaret planları oluşturulacak.

Kütüphane çalışanlarının rehberliğinde bu kurumların işleyişi tanıtılacak.

Araştırma yapmak isteyen öğrencilere kitap ödünç alma ve iade süreçleri hakkında bilgi verilecek.

Okulların belirlediği ders içerikleri, atölye bulunan kütüphanelerde uygulamalı olarak işlenecek.

"Kütüphanelerdeyiz" projesi, merkezi olarak tanımlanarak programa katılımcı öğrencilerin "sosyal etkinlik modülü"ne kayıtları sağlanacak.