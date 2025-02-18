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Türkiye'de mutluluğun anahtarı: Aile ve sağlık

Türkiye'de yapılan araştırmaya göre, aile ve sağlık mutluluğun anahtarı olmaya devam ediyor. Sevgi ise yükselen bir mutluluk kaynağı olarak dikkat çekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 11:24, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 11:23
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Türkiye'de mutluluğun anahtarı: Aile ve sağlık

Türkiye'de mutluluğun yolunun aile ve sağlıktan geçtiğini düşünenlerin oranı 2020-2024 döneminde ilk sırada yer almaya devam ederken "sevgi"yi mutluluk kaynağı olarak görenlerde artış oldu.AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) son 5 yılda gerçekleştirdiği "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" verilerinden yaptığı derlemeye göre, son 5 yılda kişilerin mutluluk kaynağında en yüksek oranı "tüm aile" aldı.

Mutluluk Kaynağı Olarak Aile ve Sevgi

Mutluluk kaynağı olarak ailelerini gösterenlerin oranı 2020'de yüzde 69,7 iken 2024'te yüzde 72,9'a çıktı. Söz konusu oran bu dönemde dalgalı bir seyir izlese de en çok mutluluk kaynağı olmaya devam etti.Söz konusu dönemde mutluluk kaynağı olarak sevgiyi görenlerin oranında artış gözlendi. 2020'de yüzde 12,8 olan oran geçen yıl 14,4'e çıktı.

Aile Bireylerinin Mutluluğa Etkisi

Araştırmaya katılanlar içinde mutluluk kaynağı olarak anne ve babayı, eşini, çocuklarını ve torunlarını gösterenlerin oranında düşüş oldu. Söz konusu dönemde eşlerini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi.Aynı dönemde mutluluk kaynağı olarak çocuklarını gösterenlerin oranı yüzde 15'ten 13,2'ye, anne ve babalarını gösterenlerin oranı yüzde 3,6'dan 3'e, torunlarını gösterenlerin oranı da yüzde 2,2'den 1,9'a düştü.Kendisini mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı ise değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

Sağlık ve Sevgi En Büyük Mutluluk Değerleri

Mutluluk kaynağı olan değerlere bakıldığında ise sağlık ve sevgi ön plana çıktı. 2020-2024 döneminde sağlığı mutluluk kaynağı olarak görenlerin oranı yüzde 70,9'dan 68,3'e geriledi. Düşüşe rağmen en çok seçilen değer sağlık oldu.Bu değeri sevgi izledi. Sevgiyi tercih edenlerin oranında artış oldu. Söz konusu oran yüzde 12,8'den 14,4'e çıktı. Mutluluğu parada bulanlar yüzde 4,6'dan 6,4'e, başarıda bulanlar yüzde 8,8'den 8,9'a yükseldi.İşinde mutluluğu bulanların oranı ise düştü. Bu oran yüzde 2,3'ten 1,8'e geriledi.

Türkiye'de Mutluluk Kaynağı Olan Kişi ve Değerler


  • Mutluluk kaynağı olan kişiler:
  • Tüm aile: 2020 - %69,7 | 2024 - %72,9
  • Çocuklar: 2020 - %15 | 2024 - %13,2
  • Eş: 2020 - %3,5 | 2024 - %3,4
  • Anne/baba: 2020 - %3,6 | 2024 - %3
  • Kendisi: 2020 - %4,2 | 2024 - %4,2
  • Torunlar: 2020 - %2,2 | 2024 - %1,9
  • Diğer: 2020 - %1,9 | 2024 - %1,5


  • Mutluluk kaynağı olan değerler:
  • Sağlık: 2020 - %70,9 | 2024 - %68,3
  • Sevgi: 2020 - %12,8 | 2024 - %14,4
  • Başarı: 2020 - %8,8 | 2024 - %8,9
  • Para: 2020 - %4,6 | 2024 - %6,4
  • İş: 2020 - %2,3 | 2024 - %1,8
  • Diğer: 2020 - %0,7 | 2024 - %0,2


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