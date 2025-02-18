Türkiye Asgari Ücrette Avrupa'da Sondan Altıncı Sırada

Türkiye'de asgari ücret, Avrupa ülkeleri arasında sondan altıncı sırada yer aldı. Yunanistan'ın bile gerisinde kalan Türkiye'nin güncel asgari ücret tablosu.

Asgari Ücrette Türkiye Sondan Altıncı Ülke Oldu! İşte ülkelerin güncel tablosu2025 yılında Türkiye'de yüzde 30 zam oranıyla güncellenen asgari ücret, komşu ülke Yunanistan'ın bile gerisine düştü. Avrupa'da Türkiye sondan altıncı ülke oldu! İşte ülkelerin güncel tablosu:

Türkiye'de Asgari Ücret Zam Oranı

Yeni yılla birlikte Türkiye'de net asgari ücret yüzde 30 zam oranıyla 22 bin 104 lira, brüt asgari ücret ise 26 bin 5 lira olarak belirlenmişti.

Liderlik Lüksemburg'ta

Avrupa'da da asgari ücret belli oldu. Liderliği 2 bin 637 euro ile Lüksemburg aldı. Ukrayna 182 euro ile sonuncu oldu. Türkiye 684 euro ile 28 ülke içinde 22. oldu.

Avrupa'da Ücretler Güncellendi

Eurostat verilerine göre Türkiye'de brüt asgari ücret güncel döviz kuruyla 684.32 Euro olurken, Avrupa'daki ülkelerde de asgari ücret zam oranları güncellendi.

Asgari Ücrette Türkiye Sonlarda

Asgari ücret karşılaştırmalarında Türkiye yine alt sıralarda kaldı. Brüt asgari ücret Belçika'da 2.070 Euro, Almanya'da 2.161 Euro, Hollanda'da 2.193 Euro, Lüksemburg'da 2.637 Euro, İrlanda'da 2.281, Güney Kıbrıs'ta 1.000 Euro oldu.

İşte Ülke Ülke Asgari Ücret

Fransa'da 1.881 Euro

Polonya'da 1.091 Euro

Slovakya'da 816 Euro

Çekya'da 825.89 Euro

Estonya'da 886 Euro

Hırvatistan'da 970 Euro

Macaristan'da 700 Euro

Yunanistan'da brüt asgari ücret 968.33 Euro'ya yükseldi.

Enflasyon Oranı Avrupa'da Tek Haneli

Öte yandan adı geçen ülkelerde enflasyon oranı tek haneli seviyelerdeyken, Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 42 seviyesinde.

Asgaride Yaşayanların Sayısı Avrupa'da Sınırlı

Avrupa'daki bazı ülkelerde sadece asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 10'un altında seyrederken, Türkiye'de ise bu oran yüzde 42'yi aşıyor.Asgari ücrete komşu ücretler de eklendiğinde ise oran yüzde 50'yi buluyor. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin ise 22'sinde asgari ücret uygulaması bulunuyor. Danimarka, İtalya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te ise herhangi bir asgari ücret belirlenmedi.

En Düşük Ücreti Veren 6. Ülkeyiz

Yeni asgari ücret oranlarıyla Türkiye savaştaki Ukrayna'yı saymazsak Avrupa'nın en düşük ücretli 5 ülkesinden biri haline geldi. 21 ülkede brüt asgari ücret Türkiye'dekini aşarken, sadece Bulgaristan (550.67), Karadağ (670.39), Moldova (284.82), Arnavutluk (487.54) ve savaştaki Ukrayna'da (182.12) asgari ücret oldukça düşük seviyelerde seyrediyor.