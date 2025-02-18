Türkiye Asgari Ücrette Avrupa'da Sondan Altıncı Sırada

Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik 2013'ten beri en düşük seviyede
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik 2013'ten beri en düşük seviyede
İBB'nin 150 taksi plakası ihalesi mahkeme kararıyla iptal
İBB'nin 150 taksi plakası ihalesi mahkeme kararıyla iptal
İkinci el araç fiyatları düşüşte
İkinci el araç fiyatları düşüşte
Türkiye'de mutluluğun anahtarı: Aile ve sağlık
Türkiye'de mutluluğun anahtarı: Aile ve sağlık
Gayrimenkul Piyasasında Canlılık: Satışlar Zirvede
Gayrimenkul Piyasasında Canlılık: Satışlar Zirvede
Dört ilde eğitime kar engeli
Dört ilde eğitime kar engeli
Ekim-Aralık 2024 dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Ekim-Aralık 2024 dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Maaşları 141 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yönetmelik yayımlandı, şartlar değişti
Maaşları 141 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yönetmelik yayımlandı, şartlar değişti
Magandalara örnek olacak! Ambulansın önünü kesene 3 yıl hapis talebi
Magandalara örnek olacak! Ambulansın önünü kesene 3 yıl hapis talebi
AK Parti kongreye hazırlanıyor: Parti vitrini yenileniyor
AK Parti kongreye hazırlanıyor: Parti vitrini yenileniyor
YÖK'ten 'Bilim Kafe' uygulaması: Halk bilime daha yakın olacak
YÖK'ten 'Bilim Kafe' uygulaması: Halk bilime daha yakın olacak
İstinaf'ın yükü paylaşılacak: 5 yıl hapis Yargıtay'a
İstinaf'ın yükü paylaşılacak: 5 yıl hapis Yargıtay'a
Üniversite öğrencisi KDK'ye başvurdu, mağduriyeti giderildi
Üniversite öğrencisi KDK'ye başvurdu, mağduriyeti giderildi
Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına cep harçlığı
Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına cep harçlığı
Narin Güran cinayetinde 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame
Narin Güran cinayetinde 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame
Üniversiteden 'rektörün aracında uyuşturucu yakalandı' haberlerine açıklama
Üniversiteden 'rektörün aracında uyuşturucu yakalandı' haberlerine açıklama
Ağır ticari araç üretiminde büyük düşüş: Yıllık kayıp %51
Ağır ticari araç üretiminde büyük düşüş: Yıllık kayıp %51
Dekan yardımcısının yaralandığı saldırıya Üniversiteden açıklama
Dekan yardımcısının yaralandığı saldırıya Üniversiteden açıklama
EGM'den sahte 'maaş promosyonu protokolü' açıklaması
EGM'den sahte 'maaş promosyonu protokolü' açıklaması
Bakan Şimşek: Enflasyonda düşüş sürecek, sıkı politikalara devam
Bakan Şimşek: Enflasyonda düşüş sürecek, sıkı politikalara devam
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 ila 12 derece düşecek
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 8 ila 12 derece düşecek
Sendika şube başkanı, şube sekreterini öldürdü
Sendika şube başkanı, şube sekreterini öldürdü
Ankara'da sahte içki 54 can aldı
Ankara'da sahte içki 54 can aldı
Otomobilde 'sıfır km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
Otomobilde 'sıfır km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e sert tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e sert tepki
Fahrettin Altun'dan muhalefete sert eleştiri
Fahrettin Altun'dan muhalefete sert eleştiri
Türkiye, 73 yıldır NATO'nun 'güçlü' destekçisi
Türkiye, 73 yıldır NATO'nun 'güçlü' destekçisi
TÜİK açıkladı: Türkiye artık daha mutsuz
TÜİK açıkladı: Türkiye artık daha mutsuz
Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik
Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor: Su Seviyesi Kritik
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye Asgari Ücrette Avrupa'da Sondan Altıncı Sırada

2025 yılında Türkiye'de yüzde 30 zam oranıyla güncellenen asgari ücret komşu ülke Yunanistan'ın bile gerisine düştü. Avrupa'da Türkiye sondan altıncı ülke oldu! İşte ülkelerin güncel tablosu

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 11:25, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 11:30
Yazdır
Türkiye Asgari Ücrette Avrupa'da Sondan Altıncı Sırada

Türkiye'de asgari ücret, Avrupa ülkeleri arasında sondan altıncı sırada yer aldı. Yunanistan'ın bile gerisinde kalan Türkiye'nin güncel asgari ücret tablosu.

Asgari Ücrette Türkiye Sondan Altıncı Ülke Oldu! İşte ülkelerin güncel tablosu2025 yılında Türkiye'de yüzde 30 zam oranıyla güncellenen asgari ücret, komşu ülke Yunanistan'ın bile gerisine düştü. Avrupa'da Türkiye sondan altıncı ülke oldu! İşte ülkelerin güncel tablosu:

Türkiye'de Asgari Ücret Zam Oranı

Yeni yılla birlikte Türkiye'de net asgari ücret yüzde 30 zam oranıyla 22 bin 104 lira, brüt asgari ücret ise 26 bin 5 lira olarak belirlenmişti.

Liderlik Lüksemburg'ta

Avrupa'da da asgari ücret belli oldu. Liderliği 2 bin 637 euro ile Lüksemburg aldı. Ukrayna 182 euro ile sonuncu oldu. Türkiye 684 euro ile 28 ülke içinde 22. oldu.

Avrupa'da Ücretler Güncellendi

Eurostat verilerine göre Türkiye'de brüt asgari ücret güncel döviz kuruyla 684.32 Euro olurken, Avrupa'daki ülkelerde de asgari ücret zam oranları güncellendi.

Asgari Ücrette Türkiye Sonlarda

Asgari ücret karşılaştırmalarında Türkiye yine alt sıralarda kaldı. Brüt asgari ücret Belçika'da 2.070 Euro, Almanya'da 2.161 Euro, Hollanda'da 2.193 Euro, Lüksemburg'da 2.637 Euro, İrlanda'da 2.281, Güney Kıbrıs'ta 1.000 Euro oldu.

İşte Ülke Ülke Asgari Ücret

  • Fransa'da 1.881 Euro
  • Polonya'da 1.091 Euro
  • Slovakya'da 816 Euro
  • Çekya'da 825.89 Euro
  • Estonya'da 886 Euro
  • Hırvatistan'da 970 Euro
  • Macaristan'da 700 Euro
  • Yunanistan'da brüt asgari ücret 968.33 Euro'ya yükseldi.

Enflasyon Oranı Avrupa'da Tek Haneli

Öte yandan adı geçen ülkelerde enflasyon oranı tek haneli seviyelerdeyken, Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 42 seviyesinde.

Asgaride Yaşayanların Sayısı Avrupa'da Sınırlı

Avrupa'daki bazı ülkelerde sadece asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 10'un altında seyrederken, Türkiye'de ise bu oran yüzde 42'yi aşıyor.Asgari ücrete komşu ücretler de eklendiğinde ise oran yüzde 50'yi buluyor. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin ise 22'sinde asgari ücret uygulaması bulunuyor. Danimarka, İtalya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te ise herhangi bir asgari ücret belirlenmedi.

En Düşük Ücreti Veren 6. Ülkeyiz

Yeni asgari ücret oranlarıyla Türkiye savaştaki Ukrayna'yı saymazsak Avrupa'nın en düşük ücretli 5 ülkesinden biri haline geldi. 21 ülkede brüt asgari ücret Türkiye'dekini aşarken, sadece Bulgaristan (550.67), Karadağ (670.39), Moldova (284.82), Arnavutluk (487.54) ve savaştaki Ukrayna'da (182.12) asgari ücret oldukça düşük seviyelerde seyrediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber