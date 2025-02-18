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Bağımlılığından kurtulmak isteyenler YEDAM'ın kapısını çaldı

Yeşilay'ın YEDAM projesi, bağımlılıkla mücadelede Türkiye genelinde 107 merkezle hizmet veriyor. YEDAM, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile mücadelede ücretsiz destek sağlıyor ve sosyal yaşama uyum kursları düzenliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 11:27, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 11:27
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Bağımlılığından kurtulmak isteyenler YEDAM'ın kapısını çaldı

Yeşilay'ın 2016'da İstanbul'da pilot uygulama olarak hayata geçirdiği, KKTC'dekiyle birlikte 107'ye ulaşan danışmanlık merkezlerine başvuran yaklaşık 66 bin kişi, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığından kurtulmak için yardım istedi.

YEDAM Projesinin Başlangıcı ve Gelişimi

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansının "2014 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı" kapsamında alınan hibe desteğiyle hayata geçirildi. YEDAM, 2015'te İstanbul'da kurduğu ilk çağrı merkezi üzerinden danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Yüz yüze görüşme hizmetleri ise 2016'da Üsküdar'da pilot olarak uygulamaya konuldu. Bu şekilde Türkiye'ye özgü bağımlılık psikososyal destek modeli oluşturmak amacıyla ilk adım atıldı.

Bağımlılıkla Mücadelede YEDAM'ın Rolü

Merkezlerin sayısı yıllar içinde, Türkiye'de 81 il ve KKTC'de olmak üzere toplamda 107'ye ulaştı. Psikologlar, sosyal hizmetler ve halkla ilişkiler uzmanlarının görev yaptığı merkezlerde, alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı konusunda destek almak ya da bırakma süreci hakkında bilgi sahibi olmak isteyen 12 yaş ve üzerindeki kişiler tedaviye yönlendiriliyor.Bırakma ve arınma sürecinde bağımlılığından kurtulmak isteyenlere gizlilik esasına bağlı kalınarak ücretsiz psikososyal destek verilen merkezlerde, danışanların bağımlılıkla başa çıkma sürecine rehberlik ediliyor.

Danışanların Ev Ziyaretleri ve Süreç Takibi

Merkezlerde danışmanlık hizmeti kapsamında, ilk olarak bireylerin bağımlılık düzeyleri tespit ediliyor. Bağımlılıktan kurtulma noktasında bireylere yardımcı olunurken, bağımlılığa eşlik eden öfke kontrolsüzlüğü ve kaygı gibi ruhsal sorunlar yaşayanlara da psikolojik destek sağlanıyor.Bağımlılıkla mücadele eden kişilerin ailelerine de onlara nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin bilgi verilirken, danışanların evleri ziyaret edilip süreç takip ediliyor.

Sosyal Destek ve Atölye Çalışmaları

Merkezlerde, danışanlara verilen sosyal destek kapsamında sağlık güvencesi, işsizlik, boş zaman değerlendirmesi gibi sorunların giderilmesine yönelik farklı kurumlarla da işbirliği yapılıyor. Bunların yanı sıra YEDAM atölyelerinde bireylerin sosyal yaşama uyumunu artırmak amacıyla meslek edindirme kursları da veriliyor. Grafik tasarım, gastronomi, bitki, resim, el sanatları ile spor ve sağlıklı yaşam seçeneklerinin yer aldığı atölyeler, bireyin bağımlılıktan kurtulma sürecine destek veriyor.

Yeşilay'ın Elde Ettiği Başarılar

- 26 bin aileye de destek verildiYeşilay'ın verilerine göre, merkezlerin açıldığı Ocak 2016'dan 3 Şubat'a kadar geçen sürede bağımlılıktan kurtulmak isteyen 1 milyon 322 bin 216 kişi, "115 YEDAM" danışma hattını arayarak bilgi aldı.

  • Sigara ve tütün bağımlılığı kapsamında 19 bin 298 kişi
  • Alkol ile madde bağımlılığı için 27 bin 484 kişi
  • Kumar bağımlılığı kapsamında 15 bin 670 kişi
  • Teknoloji bağımlılığı kapsamında 3 bin 209 kişi

olmak üzere toplamda 65 bin 661 kişi de destek almak amacıyla merkezlere başvurdu. Destek için merkezlere başvuran aile sayısı ise 26 bin 402 oldu. Merkezlerdeki atölyelere de 4 bin 858 kişi katılırken, toplamda 4 bin 853 sosyal etkinlik gerçekleştirildi.

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