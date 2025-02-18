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Gençler, yapay zeka ve dijital içerikleri kariyer fırsatı olarak görüyor

Yapay zeka teknolojisi ve dijital içerikler, gençlerin eğitim ve kariyer planlamalarında en çok tercih ettiği alanlar arasında yer alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 11:30, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 11:30
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Gençler, yapay zeka ve dijital içerikleri kariyer fırsatı olarak görüyor

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonunun (GENÇKONFED) anketine göre, gençlerin yüzde 30'u yapay zeka teknolojisi ve dijital içeriklerin, iş, eğitim ve kariyer planlamasında kendilerine yardımcı olacağını düşünüyor.GENÇKONFED Genel Başkanı Bilal Okudan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 yılında gençlerin gündemine dair en önemli konuları belirlemek için Türkiye genelinde 18-25 yaş aralığındaki 4 bin katılımcıyla anket yaptıklarını belirtti.

Anketin Kapsamı ve Hedefleri

Okudan, ankette "eğitim ve kariyer", "sosyal medya ve dijital dünya", "sağlıklı yaşam, spor ve estetik", "sosyal ve politik konular" ile "yapay zeka ve teknoloji" konularının yer aldığını ifade etti.

Anketin Önemi ve Gençlerin Görüşleri

Anketin gençlerin düşünce ve endişelerinin belirlenmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve ilgili politikaların geliştirilmesi açısından önemli veriler sunduğunu söyleyen Okudan,

"Gençlerin seslerini duyurmak ve onların toplumda daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla bu anket çalışması bizim için çok önemli bir değere sahiptir."

dedi.

Gençlerin Beklentileri ve Kariyer Planlamaları

Araştırmanın, katılımcıların karşılaştıkları zorluk ve fırsatların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını belirten Okudan, gençlerin gündemindeki konuları derinlemesine inceleyerek, onların beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak stratejiler geliştirmenin hedeflendiğini ifade etti.Ankete ilişkin detayları paylaşan Okudan, yapay zekanın gelecekteki etkileri, bu alanda kariyer fırsatları ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi edinmenin gençler için oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Yapay Zeka ve Dijital İçerikler


  • Gençlerin büyük bir kısmı, yapay zeka teknolojisi ve dijital içeriklerin iş, eğitim ve kariyer planlamalarında kendilerine yardımcı olacağını düşünüyor.
  • Aynı zamanda bu alanlarda sosyalleştiklerini, eğlendiklerini ve bilgi edindiklerini ifade ediyorlar.
  • Yapay zeka ve dijital içerikler, ankette yüzde 30'luk oranla en çok tercih edilen seçenek oldu.


Eğitim ve Kariyer Sorunları

Eğitim kariyeri ve planlamaları sorusuna ise yüzde 21'lik bir katılım oranı olduğunu aktaran Okudan, şöyle devam etti:

"Bu oranda da gençler geleceğe dönük sınavlar, üniversiteye girip girmeme konusundaki endişelerini, üniversiteyi bitirdikten sonraki endişelerini dile getirdi. Diğeri ise sosyal ve politik konulara bakışları. Burada da gençlerimiz eğitim konuları olsun, adalet konuları olsun, toplumsal eşitlik olsun, çevre olsun, deprem konusu, yangınlar konusu bunlara da olan ilgi ve alakalarını yüzde 13'lük bir oranla bize göstermiş oldu. Sağlıklı yaşam, spor ve estetik konumuzda yüzde 14'lük bir oranla fiziksel ve mental sağlık, spor, sağlıklı yaşam tarzları ve estetik konularının gençlerin gündeminde önemli bir yer tuttuğunu göstermiştir. Son olarak da sosyal medya ve dijital dünyayla alakalı sorduğumuz anket sorumuza ise gençlerimizin yüzde 22'lik bir kısmı burada sosyalleştirdiklerini, bilgi becerilerini geliştirdiklerini ve kariyer planlamalarına sosyal mecrada ulaşmak istediklerini belirtmiş oldu."


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