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İkinci el araç fiyatları düşüşte

arabam.com, ocak ayı ikinci el ilan verilerine göre hazırladığı analizde, enflasyondan arındırılmış reel fiyatların düşüşte olduğunu belirtti. En çok tercih edilen markalar arasında Fiat ve Renault yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 11:36, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 11:36
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İkinci el araç fiyatları düşüşte

arabam.com, ocak ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi yayımladı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi ilan platformu arabam.com'un ocak ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı aylık fiyat endeksi analizine göre, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar, 2024 genelindeki düşüş trendini sürdürdü.

Ocak Ayı İkinci El İlan Fiyatları ve En Çok Görülen Markalar

Geçen ay ilan fiyatlarının ortalama seviyesi 695 bin 831 lira olurken, arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen olarak sıralandı. Model bazında bakıldığında ise ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri, sırasıyla Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

Araç İlan Sayısı Oranları ve Yaş Aralıkları


  • 500 bin liraya kadar: yüzde 38,3
  • 500 bin 1 lira ile 800 bin lira aralığında: yüzde 26,8
  • 800 bin 1 lira ile 1 milyon lira aralığında: yüzde 11,6
  • 1 milyon lira ve üzerinde: yüzde 23,3

Ocak ayında, 5 yaşa kadar araçlar, ilanların yüzde 25'ini oluşturdu. 6-9 yaş aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 16,4, 10-15 yaş aralığındakilerin yüzde 28,1, 16-20 yaş aralığındakilerin 13,8, 20 yaş ve üzerindekilerin ise yüzde 16,7 oldu.

arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan'ın Görüşleri

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, ocakta arabam.com'daki araç ilanlarının enflasyondan arındırılmış fiyatının, aralığa kıyasla yüzde 4,9 düşüş gösterdiğini belirtti.

"2024 yılı genelinde gözlemlediğimiz fiyat gerilemesi, yılın ilk ayında da sürüyor. Aralık ayına kıyasla bu gerilemenin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Alım gücü, finansman koşulları ve piyasa dinamikleri, fiyatlar üzerindeki belirleyici faktörler olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de ikinci el araç piyasasında fiyat hareketlerinin, ekonomik göstergeler doğrultusunda şekillenmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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