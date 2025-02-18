Çocuklar Duymasın'ın efsane karakteri hayatını kaybetti

Oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, Pendik'te özel bir hastanede akciğer yetmezliğinden yoğun bakıma alınmıştı. Usta oyuncu'dan acı haber geldi. Gümüşkaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Usta Oyuncu'nun Vefat Haberini Zafer Algöz Duyurdu

Algöz, sosyal medya hesabından: 'Emin Gümüşkaya'yı kaybettik.Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü.Allah rahmet eylesin.' Mesajını paylaştı

Algöz'ün paylaşımı şöyle:

EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR? Emin Gümüşkaya, 10 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Muhammed Emin Gümüşkaya'dır. Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Emin Gümüşkaya'nın Dizi Kariyeri

1985 yılında "Bay Alki"de oynayarak dizi oyunculuğuna başladı. Özellikle 2010 yılında Çocuklar Duymasın adlı dizide başarıyla canlandırmış olduğu Seyyar Tayyar karakteri ile halkın sevdiği oyuncular arasına girmeyi başardı.

Tiyatro Kariyerinin Başlangıcı

Emin Gümüşkaya, tiyatroya 1964 yılında Bursa Halkevi'nin Oda Tiyatrosu'nda, Orhan Asena'nın Kapılar adlı oyununda Topal rolüyle başladı. William Shakespeare tarafından yazılan Hırçın Kız adlı tiyatro oyununda aldığı rol ile 1972 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'na geçti. Daha sonra pek çok oyunda rol aldığı gibi yönetmenlik de yaptı.

Sanat Danışmanlığı ve Yönetmenlik

1994 yılında bu görevine ek olarak Osmangazi Belediyesi'nin sanat danışmanlığını üstlendi. Belediye binasının elden geçirilmesini sağlayarak burada tiyatro oyunculuğu kursları düzenledi ve yönetti.

Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü

Emin Gümüşkaya, 1996-1998 ve 1999-2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yaptı. Burada yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 2001 yılında yargılandı. Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kamuoyunda 'perde operasyonu' diye bilinen davada, sanıklar, 'Devlet Tiyatroları'nı usulsüz harcamalarla zarara sokmak' suçundan yargılandı. Mahkeme suçlarını sabit gördüğü Rahmi Dilligil, Emin Gümüşkaya ve Hasan Acar'ı 3'er yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırırken, 13 sanık beraat etti.

Emeklilik ve Özel Hayatı

2002 yılında Devlet Tiyatrolarından emekli oldu. İlk eşinden boşanmış olan Emin Gümüşkaya'nın bir çocuğu vardır. Emin Gümüşkaya, 12 Şubat 2001 yılında tiyatrocu Belgin Bilgin ile evlendi.

Sinema Kariyeri

2015 yılında senaryosunu Birol Güven'in yazıp yapımcılığını da Birol Güven'in yaptığı ve yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat'ın yaptığı "Merdiven Baba" adlı sinema filminde Hacı Ali Konuk, Esra Dermancıoğlu, Emin Gümüşkaya, Aşkın Şenol, Özlem Balcı ile beraber oynadı.