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İBB'nin 150 taksi plakası ihalesi mahkeme kararıyla iptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 150 taksi plakası ihalesi, mahkeme kararıyla iptal edildi. İBB'nin 29 yıllık ihale süresi hukuka aykırı bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 11:50, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 11:52
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İBB'nin 150 taksi plakası ihalesi mahkeme kararıyla iptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk etapta 150 taksi plakası için yapmaya hazırlandığı ihale, mahkeme kararıyla iptal edildi. Mahkeme kararında, belediyelerin taksi plakalarını en fazla 10 yıl süreyle kiralayabileceği, ancak İBB'nin 29 yıl süreyle ihale yapmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

İstanbul'da Taksi Plakası İhalesi Süreci ve Mahkeme Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2 bin 500 yeni taksi plakasını hizmete sunmak için planladığı ihalenin ilk etabında 150 taksi plakası için bugün ihale düzenlemeye hazırlanıyordu. İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası, ihale sürecinin iptali ve yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Davacı taraf, İBB'nin taksi plakalarını 29 yıl süreyle ihale etme yetkisi bulunmadığını ve bu sürecin hukuka aykırı olduğunu savundu. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebini önce reddetti. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi, yapılan itirazı değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Mahkemeden Yürütmeyi Durdurma Kararı

Mahkeme kararında, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında belediyelerin taksi plakalarını en fazla 10 yıl süreyle kiralayabileceği, ancak İBB'nin 29 yıl süreyle ihale yapmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı. İhale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL artı KDV olarak belirlenmiş, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Ancak mahkemenin kararı sonrası ihale süreci şimdilik askıya alındığı belirtildi. Dava konusu işlemin yargılanmasına ilgili İdare Mahkemesinde devam edileceği, İBB'nin mahkeme kararının ardından süreç netleştiğinde ihaleyi gerçekleştireceği öğrenildi.

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