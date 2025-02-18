Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik 2013'ten beri en düşük seviyede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdamın 141 bin kişi arttığını, böylece istihdam edilen kişi sayısının, 32 milyon 755 bine yükseldiğini bildirdi.

İstihdamda Tarihi Zirveye Ulaşılması

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş gücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdikleri programların istihdam verilerine olumlu yansıdığını belirtti.

Çeyreklik İstihdam Artışı

Çeyreklik bazda istihdam ve iş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştıklarını bildiren Işıkhan, "2024 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdamımızı 141 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı 32 milyon 755 bin kişiye, istihdam oranımızı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 49,6 seviyesine yükselttik." ifadelerini kullandı.

İşsizlik Oranında Düşüş

Işıkhan, işsizlik oranının 2013'ten itibaren en düşük seviyeye gerilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İşsiz sayısı son çeyrekte 23 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,6 seviyesine geriledi. Son yıllarda iş gücüne katılım oranında kaydettiğimiz artış başarısı, 2024 yılının son çeyreğinde de devam ediyor. 118 bin kişi artan iş gücümüz ve 0,1 puan artışla yüzde 54,2'ye ulaşan iş gücüne katılma oranımızı daha da artırmak için çalışacağız. Gençlerimiz başta olmak üzere özel politika gerektiren tüm grupların iş gücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi için politikalarımızı sürdürüyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranının 0,5 puan azalış ile yüzde 16,1'e gerilemesi, attığımız adımların doğru olduğunu göstermektedir. Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda istihdam ve çalışma hayatı hedeflerimizi gerçekleştireceğiz."



