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Ankara'da sahte içki felaketi: 59 kişi öldü, 35'i yoğun bakımda

Ankara'da sahte içki kaynaklı ölümler artıyor. 59 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yoğun bakımda. Cumhuriyet başsavcılıkları kapsamlı soruşturma yürütüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 12:21, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 13:35
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Ankara'da sahte içki nedeniyle 59 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Ankara'da Sahte İçki Soruşturmaları Devam Ediyor

Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıkları, sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Sahte İçki Raporları

Raporlara göre, Ankara'da 59 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 35 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Tutuklamalar ve Adli Kontroller

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüpheli tutuklandı, 30 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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