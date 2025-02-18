CHP'den emekli bayram ikramiyesi için yeni teklif

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çıkarılmasına yönelik kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Emekli Bayram İkramiyesinin Güncel Durumu

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2018 yılında belirlenen emekli bayram ikramiyesi tutarının, o dönemki asgari ücretin yüzde 62'sine, son yapılan düzenlemeyle 3 bin liraya yükseltilen ikramiyenin ise mevcut asgari ücretin yüzde 13,57'sine tekabül ettiğini belirtti.

2018 Yılındaki Ürün Fiyatları





Baklava: 60 TL/kg

Bayram şekeri: 10 TL/kg

Madlen çikolata: 98 TL/kg

CHP Niğde Milletvekili Gürer, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılmasına yönelik kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını kaydetti.