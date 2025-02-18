Sahte polis kimliğiyle dolandırıcılık: 5 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, 11 sim kart, çok sayıda hesap kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu, ikinci el eşya satılan internet sitesine ucuz ev eşyası ilanı verip sahte kimlikle kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheliler tespit edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin çalışma yürüttü.

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