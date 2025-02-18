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Sahte polis kimliğiyle dolandırıcılık: 5 şüpheli tutuklandı

Bitlis merkezli operasyonda, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sahte kimlikle kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 12:53, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 13:34
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Sahte polis kimliğiyle dolandırıcılık: 5 şüpheli tutuklandı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu, ikinci el eşya satılan internet sitesine ucuz ev eşyası ilanı verip sahte kimlikle kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheliler tespit edildi.

Bunun üzerine Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, 11 sim kart, çok sayıda hesap kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonla 68 dolandırıcılık olayının aydınlatıldığı belirtildi.

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