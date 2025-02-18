CHP'de adaylık süreci başladı: İlk dilekçe verildi
Chp, 23 mart 2025'teki cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık sürecini başlattı. Giresun milletvekili elvan ışık gezmiş, adaylık dilekçesini sundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 13:04, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 13:06
CHP'de Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Süreci BaşladıCHP'de, 23 Mart 2025'te ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı öncesinde TBMM'de adaylık süreci başladı. Milletvekilleri CHP Genel Başkanlığı'na iletilmek üzere matbu formu doldurup, CHP grup yönetimine iletiyor. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de cumhurbaşkanı adayına ilişkin dilekçesini verdi.