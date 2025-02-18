Tarım Bakanlığı'ndan Sera Organize Tarım Bölgesi ile 1500 kişiye istihdam

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticileri ve girişimcileri bir araya getirecek projelerine hız kesmeden devam ediyor. İzmir'in Bayındır ilçesinde hayata geçirilecek Sera Organize Tarım Bölgesi, tarımsal üretimi artırarak ülke ekonomisine önemli katkılar sunacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında 3 milyar lira yatırım yapılacak. Proje tamamlandığında 1.500 kişiye istihdam sağlanırken, ülke ekonomisine yıllık 1 milyar lira katkı sunması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, projenin sürdürülebilir tarımsal üretimi destekleyeceğini ve sektörde büyümeyi teşvik edeceğini belirterek, tarımda verimliliği artıracak adımların kararlılıkla atıldığını vurguladı.

Tarım sektöründe sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına çalışmaların aralıksız devam edeceği kaydedildi.