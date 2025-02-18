Tersanede gemi tamiri sırasında patlama: 4 işçi yaralandı
Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede gemi tamiri sırasında oksijen tüpünün patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 13:23, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 13:24
Altınova Tersaneler Bölgesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide gerçekleştirilen tamir sırasında henüz bilinmeyen nedenle oksijen tüpü patladı.
Patlamanın etkisiyle gemideki tersane işçileri H.A. (22), M.A. (29), H.K. (40) ve E.E. (22) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralı işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.