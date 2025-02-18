İcra memurunu yaralayan sanığa 13 yıl 6 ay hapis

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu, sanık Teoman E. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki icra memuru Bünyamin Alyakut ise duruşmaya gelmedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Teoman E'nin, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Müşteki vekili, mütalaaya iştirak ettiklerini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık Teoman E. önceki savunmalarını tekrar ederek, mütalaayı kabul etmediğini ifade etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin, haksızlığa uğradığını düşünerek eylemi gerçekleştirdiğini savundu, tahliye talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Teoman E.'yi, Bünyamin Alyakut'u "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay, "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçundan 6 yıl olmak üzere 13 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

- Olay

İşe gitmek üzere 27 Aralık 2022'de İzmit'teki evinden çıktığı sırada avukat Teoman E'nin silahlı saldırısına uğrayan icra memuru Bünyamin Alyakut, eli ve bacaklarından yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan Teoman E. polis ekiplerince İstanbul'da yakalanmıştı.