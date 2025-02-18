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Sendika cinayetinde 'dedikodu ve kıskançlık' iddiası

Ankara'da DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi Şube Başkanı Deniz Ilgan'ın, Şube Sekreteri Erdinç Koç'u öldürdükten sonra intihar ettiği olayın altında, kıskançlık ve dedikodu krizinin yattığı öğrenildi. Cinayet Büro ekiplerinin Ilgan'ın odasında bulduğu intihar mektubu, olayın ardındaki gerilimi gün yüzüne çıkardı. Ilgan, mektubunda Erdinç Koç'un arkasından dedikodu yaptığını, ardından hiçbir şey olmamış gibi yüzüne güldüğünü yazdı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 13:45, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 14:39
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Sendika cinayetinde 'dedikodu ve kıskançlık' iddiası

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasındaki gerginlik, bir süredir sendika içerisinde gündemdeydi. Ilgan'ın, cinayeti işlemeden önce 15 günlük iznini tamamlayarak göreve döndüğü ve bu süreçte Koç ile ilgili duyduğu dedikodular nedeniyle daha da öfkelendiği iddia edildi.

Olay günü Koç ile yüzleşen Ilgan'ın, tartışma sırasında kontrolünü kaybettiği ve Koç'a silahla ateş ettiği öğrenildi. Koç'u öldüren Ilgan, aynı silahla boynuna ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Ilgan'ı ağır yaralı halde Gazi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ilgan da yaşamını yitirdi.

İNTİHAR MEKTUBUNDA DEDİKODU VE KISKANÇLIK İDDİASI

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemede Deniz Ilgan'ın, olaydan 15 gün önce yıllık iznini tamamlayarak görevine döndüğü tespit edildi. Ilgan'ın odasında yapılan incelemelerde bir intihar mektubu bulundu.

İntihar mektubunda Ilgan'ın, Şube Sekreteri Erdinç Koç'un yolsuzluk yaptığı, yaptığı işlerde hiçbir şekilde fikir alışverişinde bulunmadığı, arkasından dedikodu yaptığına ve yüzüne karşı sahte bir tavır sergilediğine yönelik ifadeler yer aldığı öğrenildi. Mektupta ayrıca Ilgan'ın, Koç'un kendisini çekemediği ve kıskandığına dair iddialarda bulunduğu belirtildi.

SENDİKA CAMİASI ŞOKTA

Bu kanlı hesaplaşma, sendika camiasında derin bir şok etkisi yarattı. Sendika yetkilileri, hem Ilgan hem de Koç'un uzun yıllardır sendikada görev yapan isimler olduğunu belirterek, olayın çalışma arkadaşları arasında derin bir üzüntüye yol açtığını ifade etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Sendika içerisindeki diğer çalışanların ifadeleri alınırken, sendikada yaşanan gerilimlerin detayları da araştırılıyor.

ÖMER ÇETİN

Sendika şube başkanı, şube sekreterini öldürdü

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