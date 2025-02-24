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İDDK'den soruşturmalarda savunma istemi hakkında önemli karar!

Danıştay İdari Dava Daireleri 657 sayılı Kanun kapsamında yürütülen soruşturmalarda muhakkikler tarafından savunma istenemeyeceği, disiplin cezalarına yönelik işlemlerde savunmanın yetkili disiplin amirleri ya da disiplin kurullarınca talep edilmesi gerektiğine hükmetti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Şubat 2025 14:00, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 16:27
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İDDK'den soruşturmalarda savunma istemi hakkında önemli karar!

Bilindiği üzere, Bölge İdare Mahkemelerinin kararları arasındaki aykırılıklar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından değerlendirilerek giderilmektedir.
Bu kapsamda, kamu personel mevzuatı açısından sık sık gündeme gelen ve farklı değerlendirmelere tabi olan disiplin soruşturmalarında savunma isteme hususu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun gündemine gelmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 130 uncu maddesi uyarınca; "Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır." ifadesi bulunmaktadır.

Bununla birlikte, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinden "Savunma" başlıklı 30 uncu maddesinde; "Memura savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Savunma, soruşturma sürecinin son aşamasında disiplin amiri tarafından istenir. Savunma, memur hakkındaki iddialar, bu iddiaların dayandığı deliller, isnat edilen fiil veya hallerin hukuki nitelendirmesi ve 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil veya hallerden hangisinin kapsamına girdiği bent ve alt bent belirtilerek istenir. Memur, yetkili kurulun veya disiplin amirinin yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapar. Savunma istemine ilişkin yazıda, süresi içinde yapılmaması halinde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağı belirtilir." hükmü yer almaktadır.

Bölge İdare Mahkemelerine yansıyan olaylarda; soruşturmacılar tarafından alınan savunmalarla yetinildiği, disiplin cezasını vermeye yetkili kişi/makamlar tarafından savunma istenmediği ya da soruşturmacılar tarafından alınan savunmanın yeterli görüldüğü ifade edilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise, disiplin soruşturmasını yapan muhakkiklerin savunma isteme yetkilerinin bulunmadığı ve savunma alamayacakları; muhakkikler tarafından savunma adı altında beyanları istenmiş olsa dahi bu durumun ilgililerin savunma haklarının usulüne uygun olarak, anılan Kanun ve Yönetmeliğe göre kullandırıldığı manasına gelmeyeceği belirtilmiştir. Özetle ifade etmek gerekirse, muhakkikler savunma değil esasen olaya dair ifade almaktadır.

Buna ilave olarak, ilgili Kararda 657 sayılı Kanun'un 130 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmündeki "soruşturmayı yapanın" ibaresinin muhakkiki ifade ettiği, dolayısıyla savunmanın muhakkiklerce de istenebileceği düşünülebilir ise de, konuyla ilgili ikincil düzenleme olan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde soruşturmanın disiplin amirince muhakkik "eliyle" yapılacağı kuralına yer verildiği, soruşturmayı yapanın esas itibarıyla disiplin amiri olduğu, muhakkiklerin bu hususta bir vasıta vazifesi ifa ettiği değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, "657 sayılı Kanun'a tabi olarak görev yapan ve Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği kapsamında bulunan kamu görevlilerinin disiplin işlemlerinde savunmalarının, soruşturma sürecinin son aşamasında, yetkili disiplin amiri ya da kurulu tarafından istenmesi ve alınması gerektiği" doğrultusunda giderilmesine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karar verilmiştir.

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