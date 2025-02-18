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Boşanma davaları hızlanıyor: Yeni düzenleme yolda

AK Parti, boşanma davalarının hızlanması için bir dizi yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Amaç, süreci kısaltarak çiftleri rahatlatmak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 14:38, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 14:38
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Boşanma davaları hızlanıyor: Yeni düzenleme yolda

Boşanma davalarının hızlı sonuçlanması için yeni bir çalışma gündemde. AK Parti Grubu'nun son şeklini vermek için çalıştığı düzenlemeye göre, önce boşanma davaları görülecek. Nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi çekişmeye neden olan konularsa ayrı davalarda görülecek.

Boşanma Davalarında Süreci Hızlandırma Adımları

Boşanma davalarında süreci uzatan çekişmenin önüne geçmek için düğmeye basıldı. Nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi davalar boşanma davalarından ayrılacak. Önce çiftler boşanma davaları görülecek, sonrasında ise diğer davalar.Hedef, çekişme nedeniyle bir buçuk yıldan üç yıla kadar uzayabilen davaların kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak.

Adalet Bakanlığı'nın Hızlı Sonuçlanma Formülü

Boşanma davalarının hızlı sonuçlanması formülü Adalet Bakanlığı tarafından çalışıldı ve AK Parti grubuna sunuldu.Çalışmaya göre, ayrılık kararı alan çiftlerin önce boşanma davaları görülecek ve ayrılık kararı verilecek. Ardından da davanın uzamasının ana nedenleri olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet gibi konular ayrı davalarda görülecek.

Aile Hukukuna Yeni Düzenleme

AK Parti grubunun öneriye son şeklini vermek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Düzenlemenin aile hukukuna ilişkin hazırlanacak yeni bir yargı paketi içerisinde yer alması bekleniyor. Paket içerisinde nafakaya ilişkin düzenlemenin olabileceği konuşuluyor. Nafakanın evlilik süresine göre verilmesi, nafaka bittikten sonra ise kadına sosyal yardım ödenmesi gündemde.

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