Bakan Tekin TÜSİAD konusunda haklı çıktı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurul toplantısında, TÜSİAD başkanının "Sussak gönlümüz razı değil" diyerek politik hayattaki "olağanüstü olaylar" için "güveni sarsıyor" mesajlarıyla yaptığı konuşma gündem olmuştu.TÜSİAD Başkanı Orhan Turan genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemde artan kayyum uygulamalarına, gözaltı ve tutuklamaları örnek göstererek hükümeti eleştirmişti.TÜSİAD başkanının yaptığı bu açıklamalara hem Ak Parti kanadından hem de MHP'den sert açıklamalarla yanıt verilmişti.İktidar partisi ve ortağının yapmış olduğu açıklamaların ortak yönü, TÜSİAD'ın; 28 Şubat vari açıklamalarla siyasete yön vermeye çalıştığı yönündeydi.TÜSİAD'ın bu çıkışı sonrasında akıllara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in aylar öncesinde TÜSİAD ile ilgili yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

TÜSİAD ve Milli Eğitim Bakanlığı Tartışmaları

TÜSİAD, Milli Eğitim Bakanlığının yeni maarif modelini eleştirmişti. Bu eleştirilere karşı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarihi bir konuşma yapmıştı.Yusuf Tekin'in aylar öncesinde TÜSİAD'a karşı yapmış olduğu konuşmasının başlığı aslında her şeyi anlatıyor ve TÜSİAD'ın bugünlerde yaptığı açıklamanın iyi niyetli olmadığını gözler önüne seriyordu.

Bakan Yusuf Tekin'in Açıklaması

Bakan Yusuf Tekin'in; "İdeolojik önyargıları eğitim sevdasından büyük." diyerek TÜSİAD'a yönelik yapmış olduğu konuşmanın tamamı...