Edirne'de yasa dışı yollardan ülkeye giren 15 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 15:43, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 15:37
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.