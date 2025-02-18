Üsküdar'daki ekran hırsızları kamerada: 72 suç kaydı çıktı

Olay, 4 Şubat'ta Kısıklı ve Acıbadem Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Motosikletle gelen 2 şüpheli otomobillerin önce camlarını kırdı, ardından hayalet ekranlarını alıp kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÜSKÜDAR ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Üsküdar Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaskı şüphelileri tespit etmek için 46 noktadan 89 saatlik kamera görüntüsü incelendi. Olay günü şüphelinin akaryakıt istasyonundan yakıt, kask ve kıyafet aldığı ortaya çıktı. Şüphelilerden E.D. polis ekipleri tarafından evine yapılan operasyonla yakalandı. Evinde yapılan aramada, hırsızlık yaparken kullandığı aparatlar ele geçirildi.

TUTUKLANDI

E.D.'nin 'Otodan Hırsızlık' suçundan 72 adet suç kaydı olduğu, 34 arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi