Eski nişanlısını öldüren kişi hayatına son verdi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.B. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Nevşehir Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak'taki ERAS Sitesi'nde bir binada yaşanan olayda, yaklaşık dört ay önce ayrıldığı eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ın (21) ikametine gelen M.B. (26), yanındaki pompalı tüfekle ateş ederek genç kadını öldürdü.

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