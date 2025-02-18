Eski nişanlısını öldüren kişi hayatına son verdi
Nevşehir'de ayrıldığı nişanlısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi aynı silahla intihar etti. Olaydan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 16:05, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 15:59
Nevşehir Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak'taki ERAS Sitesi'nde bir binada yaşanan olayda, yaklaşık dört ay önce ayrıldığı eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ın (21) ikametine gelen M.B. (26), yanındaki pompalı tüfekle ateş ederek genç kadını öldürdü.
M.B. daha sonra aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İncelemenin ardından Akdoğan ve M.B'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bina girişinde beklerken sinir krizi geçiren Akdoğan'ın yakınlarına sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Akdoğan'ın cenazesi, öğle vakti Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.