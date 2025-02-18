Kamu Projelerinde Yeşil Çimento Kullanımı Teşvik Ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefi doğrultusunda kamu projelerinde çevre dostu yapı malzemelerinin kullanımını teşvik etmek için bir düzenleme hayata geçirildi.

Kamu İhalelerinde Yeşil Çimento Kullanımının Teşviki

Bu yıl yürürlüğe giren "Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ" ile kamu ihalelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların kullanımı teşvik edilecek. Böylece yıllık 1 milyon ton karbon emisyonu azaltılacak.

Yeşil Çimentoların Çevresel ve Ekonomik Avantajları

Düzenlemeyle ihalelerde yüksek karbon emisyonuna sahip CEM I-Portland çimentosu yerine çevresel etkileri, teknik üstünlükleri ve maliyet avantajlarıyla öne çıkan daha düşük klinker oranına ve karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların kullanımı teşvik edilecek.