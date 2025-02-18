Bakan Yerlikaya'dan kayyum açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayyum atamalarına ilişkin, "Terör suçundan bir belediye başkanı ceza alır ya da tutuklanırsa, o belediye başkanı geçici olarak görevden alınır. Türkiye Cumhuriyeti yasaları bunu emrediyor" dedi.

Yerlikaya, Mardin'de düzenlenen Türkiye'nin Huzuru Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, Türkiye'nin terörle mücadelede en kararlı ve en güçlü dönemini yaşadığını belirterek, "Hiç kimse terörle Türkiye'ye diz çöktüremez. Kimse bu aziz millete hain emellerle bedel ödetemez. Ne Mardin'imizde Ne Türkiye'nin hiçbir bölgesinde ne de sınırlarımızın ötesinde, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine, devletimizin bütünlüğüne saldıran, hiçbir terör örgütünün barınmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz" diye konuştu.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

-Aziz milletimize söz verdiğimiz gibi, o hainlerin inlerini başlarına yıkacağız. Bu mücadeleyi, hiç kimse, hiçbir kurum, özellikle halkın oylarıyla seçilen, görevi yasalarımızla belirlenmiş olan belediyeler sekteye uğratamaz. Buna biz izin vermeyiz.

-Terör suçundan bir belediye başkanı ceza alır ya da tutuklanırsa, o belediye başkanı geçici olarak görevden alınır. Türkiye Cumhuriyeti yasaları bunu emrediyor. Bizim iç güvenlik anlayışımız nettir, duruşumuz bellidir. Her türlü suçla ve suçlularla mücadele etmek, öncelikli görevimizdir.