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TÜSİAD YİK Başkanı Aras hakkında soruşturma açıldı

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya. TÜSİAD ise eleştirilerin zenginlik olduğunu belirtti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 17:18, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 17:25
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 13 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen kongresi tartışmalara neden oldu. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın hükümet ve yargı sistemine yönelik eleştirileri tepki çekti.

Soruşturma Başlatıldı

Açıklamalara tepkiler peş peşe gelirken TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

"Ülkemizin Refahına Katkı Sağlayacak Konular Gündemimizde"

Gözlerin çevrildiği TÜSİAD'dan ise beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TÜSİAD olarak tüzüğümüzdeki amaçlar doğrultusunda, her zaman ülkemizin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz. Ülkemiz için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil eden TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz.


"Eleştiriler, Tartışma Kültürünün Zenginliğidir"

Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz. Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye'de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir.

"Öneride Bulunmak Ülkemize Karşı Sorumluluğumuzdur"

Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur."

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