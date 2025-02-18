Sporcuları taşıyan servis devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
Denizli'de sporcu kafilesini taşıyan midibüs yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 18:15, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 18:59
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen sporcu kafilesini taşıyan midibüs, Yenicekent Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.