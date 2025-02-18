Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sahil Denetimi Hamlesi

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sahil şeridinde yapılan incelemelerde 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda aykırılıklar tespit edilmesi üzerine Bakanlık harekete geçti.

Denetim Sonuçları ve Yasal Süreç

Bakanlık uzmanları, denetimler sonrasında sahil şeridinde yer alan yapılara yönelik önemli tespitlerde bulundu. Koruma Bölge Kurulu kararları sonrasında yasal süreç başlatıldı.

Kaçak Yapılar ve İzinsiz Uygulamalar





21 tescilli, 2 tescilsiz taşınmaza ilişkin denize doğru kaçak yapılan eklemeler

Teras kısımlarında kapatmalar

Plan ve cephe tipolojisindeki değişiklikler

Özgün mimari ögelerde bozulmalar nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu

İzinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılmasına karar verildi ve taşınmaz sahipleri ile belediyelere karar tebliğ edildi."Daha önceki tarihlerde izinsiz uygulamalar nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan 7 tescilli, 2 tescilsiz taşınmaza ilişkin bir kez daha izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılarak karar gereğinin yerine getirilmesi istendi."Bakanlığın, 10 Ocak 2025'te başlayan denetimleri devam ediyor.