Hatay'da depremzede üreticilere makine, ekipman ve gübre dağıtıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO Kompleksi Habitat Toplantı Salonunda düzenlenen törenle, 21 milyon 584 bin 720 lira değerinde 310 zeytin hasat makinesi, 282 süt sağım makinesi, zeytin kasası, budama makası, branda ve gübre teslim edildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı törende yaptığı konuşmada, depremlerin Hatay'ın tarım sektörünü de olumsuz etkilediğini belirtti. Hatay'ın tarıma uygun nadir toprak yapılarından birine sahip olduğunu vurgulayan Masatlı, "Bu topraklar, medeniyetleri büyüten ve yeşerten topraklardır. Amik Ovası ve çevresindeki verimli topraklarla Türkiye'nin en iyi tarım alanlarından birine sahibiz." dedi. Hatay'ı tarımda en iyi duruma getirmek için çalışacaklarını belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, şehrin tarımda kalkınması için gerekli desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen de dağıtılan malzemelerin üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, bu tür desteklerin süreceğini belirtti.