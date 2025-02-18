Trabzon'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 2 Yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, Zaferli Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil dereye yuvarlandı. M.G. yönetimindeki ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun dışına çıkarak dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan sürücü M.G. ve yanındaki E.B.'yi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.