1381 engelli öğretmen ataması için süreç başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi açıkladı. Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle elektronik ortamda başvuruda bulunacaklar.

Engelli Öğretmen Adaylarının Başvuru ve Atama Süreci

Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu doğrultusunda toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

EKPSS-Lisans Puan Üstünlüğüne Göre Atama

Bu kapsamda, 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre atama gerçekleştirilecek.

Başvuru Aşamaları

Ön Başvuru: 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunulacak.

24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunulacak. Tercih Başvurusu: Ön başvurusu onaylanan adaylar, 16 Nisan-28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek.

Ön başvurusu onaylanan adaylar, 16 Nisan-28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. Atama Tarihi: 30 Nisan 2025 tarihinde atamalar yapılacak.

30 Nisan 2025 tarihinde atamalar yapılacak. Görev Başlangıcı: Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.

2025 Yılı Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu için tıklayınız.