Numan Kurtulmuş'tan Tokyo'da erken seçim açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'da iki özel televizyon kanalının canlı yayınlarına katılarak gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP ve İBB Başkanlarının Erken Seçim Çağrıları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başını çektiği muhalefetin erken seçim çağrılarına değinen Kurtulmuş, kendisine artık cumhurbaşkanı adayları üzerinden konuşmaya başladığı hatırlatılıp, bu konudaki öngörüsü sorulduğunda şunları kaydetti:

"SAYISAL ŞARTLARIN OLUŞMASI BAMBAŞKA BİR ŞEYDİR"

"Muhalefet her zaman erken seçim talep edebilir, bu çok doğal bir muhalefet tarzıdır ve beklentisidir. Ancak erken seçimin konuşulabilmesi için erken seçimi gerektirecek siyasal şartların olgunlaşması lazım. Şu an gördüğümüz Türkiye'de erken seçimi gerektiren bir durum söz konusu değildir. Türkiye'de istikrarlı bir şekilde yeni seçilmiş olan bir hükümet söz konusudur.Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında bu hükümet görevine devam ediyor ve 2028 yılında Türkiye, normal vaktinde seçimlerini yapacaktır. Dolayısıyla talep etmek başka bir şey, muhalefetin talep ettiği erken seçimin gerçekleşmesi için siyasal şartların, artı sayısal şartların oluşması bambaşka bir şeydir. Şu anda böyle bir imkanın olmadığını, böyle bir siyasal atmosferin ve sayısal gücün söz konusu olmadığını ifade etmek isterim."