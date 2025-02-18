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Kar nedeniyle 5 ilde eğitime ara verildi

Kastamonu, Çorum, Amasya, Gümüşhane ve Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 Şubat'ta eğitime ara verildi. Okullar tatil edilirken, bazı illerde kamu çalışanlarına idari izin de verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 23:03, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 23:04
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Kar nedeniyle 5 ilde eğitime ara verildi

19 Şubat 2025 tarihi itibariyle, Türkiye'nin farklı illerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği iller şunlar:

1-Çorum:

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Çorum merkez ve bağlı köylerdeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 19 Şubat'ta 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca, kreş ve anaokullarına giden çocukları olan kadın personel, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

2-Amasya:

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Amasya genelindeki tüm okullarda 19 Şubat'ta eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ile engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

3-Gümüşhane:

Gümüşhane'de yarın başlayacak yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle tüm okullar tatil edildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel 1 gün süreyle idari izinli olacak.

4-Ordu:

Ordu'da kar yağışının devam ettiği, özellikle yüksek kesimlerde don ve buzlanma riski olduğu belirtildi. Bu nedenle, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinde tüm okullar tatil edildi. Diğer ilçelerde ise bazı okullarda eğitime ara verildi. Kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

5- Kastamonu:

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 Şubat Çarşamba günü kent merkezi ve bağlı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Valilik, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle tatil kararının alındığını açıkladı.

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