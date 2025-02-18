Zelenskiy'den Ankara'daki temaslarına ilişkin paylaşım

Ukrayna lideri Zelenskiy, Ankara'daki temaslarına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine, ortak anlayışa, savaş dönemindeki desteğe büyük değer verdiğini vurgulayan Zelenskiy, sıcak karşılama, misafirperverlik ve görüşmelerdeki yapıcı tutum nedeniyle minnettarlığını ifade etti.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine katkıda bulunabilecek küresel süreçleri ve ülkesine güvenlik garantileri sağlanmasına yönelik çabaların önemini detaylı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Erdoğan ile ikili ilişkiler, ekonomik konular, toplumlar arasında eğitimdeki iş birliği, çeşitli projeler, gıda güvenliği ve "Rusya'nın elindeki Ukraynalı mahkumların" iadesine yönelik çalışmalar hakkında konuştuklarını aktaran Zelenskiy, "Türkiye'ye, ülkemize ve halkımıza verdiği tüm destek, devletimizin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusundaki ilkeli duruşu için minnettarız." ifadesini kullandı.