Hepsi lahmacundan zehirlendi... 22 lise öğrencisi hastanede tedavi altında

Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 22 öğrenci tedavi altına alındı.

LİSE ÖĞRENCİLERİ LAHMACUNDAN ZEHİRLENDİ

Alınan bilgiye göre, Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde eğitim gören 22 öğrenci öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Öğrenciler aileleri tarafından ve kendi imkanlarıyla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

22 ÖĞRENCİ TEDAVİ ALTINDA

Tedavi altına alınan 22 öğrenciden 9'u taburcu edildi, 13 öğrencinin tedavisi sürüyor.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.