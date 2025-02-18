İstanbul Valisi Gül uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

Vali Gül, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

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