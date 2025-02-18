İstanbul Valisi Gül uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen olumsuz hava koşullarına dair vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 22:25, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 22:26
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta kentte olumsuz hava koşullarının beklendiğini belirtti.
Vali Gül, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.