Metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı

Bazı yolcular çevreden buldukları tahta paletler yardımıyla ıslanmadan suyu aşmaya çalışırken, kimileri ise su birikintisinin içinden geçti.

Cennet Mahallesi metrobüs durağına bağlanan alt geçitte akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle su baskını yaşandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net