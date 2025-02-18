Metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı

Kar nedeniyle 5 ilde eğitime ara verildi
Kar nedeniyle 5 ilde eğitime ara verildi
Hepsi lahmacundan zehirlendi... 22 lise öğrencisi hastanede tedavi altında
Hepsi lahmacundan zehirlendi... 22 lise öğrencisi hastanede tedavi altında
Numan Kurtulmuş'tan Tokyo'da erken seçim açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan Tokyo'da erken seçim açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sahil Denetimi Hamlesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sahil Denetimi Hamlesi
Erdoğan: Barış görüşmeleri için Türkiye ideal bir ev sahibi olacaktır
Erdoğan: Barış görüşmeleri için Türkiye ideal bir ev sahibi olacaktır
TÜSİAD YİK Başkanı Aras hakkında soruşturma açıldı
TÜSİAD YİK Başkanı Aras hakkında soruşturma açıldı
Bakan Yerlikaya'dan kayyum açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan kayyum açıklaması
Konut fiyatlarında 16 ayın en hızlı yükselişi
Konut fiyatlarında 16 ayın en hızlı yükselişi
Boşanma davaları hızlanıyor: Yeni düzenleme yolda
Boşanma davaları hızlanıyor: Yeni düzenleme yolda
Sendika cinayetinde 'dedikodu ve kıskançlık' iddiası
Sendika cinayetinde 'dedikodu ve kıskançlık' iddiası
Tarım Bakanlığı'ndan Sera Organize Tarım Bölgesi ile 1500 kişiye istihdam
Tarım Bakanlığı'ndan Sera Organize Tarım Bölgesi ile 1500 kişiye istihdam
Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya
Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik 2013'ten beri en düşük seviyede
Bakan Işıkhan açıkladı: İşsizlik 2013'ten beri en düşük seviyede
İBB'nin 150 taksi plakası ihalesi mahkeme kararıyla iptal
İBB'nin 150 taksi plakası ihalesi mahkeme kararıyla iptal
İkinci el araç fiyatları düşüşte
İkinci el araç fiyatları düşüşte
Türkiye'de mutluluğun anahtarı: Aile ve sağlık
Türkiye'de mutluluğun anahtarı: Aile ve sağlık
Gayrimenkul Piyasasında Canlılık: Satışlar Zirvede
Gayrimenkul Piyasasında Canlılık: Satışlar Zirvede
Dört ilde eğitime kar engeli
Dört ilde eğitime kar engeli
Ekim-Aralık 2024 dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Ekim-Aralık 2024 dönemi işsizlik rakamları açıklandı
Maaşları 141 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yönetmelik yayımlandı, şartlar değişti
Maaşları 141 bin TL'ye kadar çıkıyor! Yönetmelik yayımlandı, şartlar değişti
Magandalara örnek olacak! Ambulansın önünü kesene 3 yıl hapis talebi
Magandalara örnek olacak! Ambulansın önünü kesene 3 yıl hapis talebi
AK Parti kongreye hazırlanıyor: Parti vitrini yenileniyor
AK Parti kongreye hazırlanıyor: Parti vitrini yenileniyor
YÖK'ten 'Bilim Kafe' uygulaması: Halk bilime daha yakın olacak
YÖK'ten 'Bilim Kafe' uygulaması: Halk bilime daha yakın olacak
İstinaf'ın yükü paylaşılacak: 5 yıl hapis Yargıtay'a
İstinaf'ın yükü paylaşılacak: 5 yıl hapis Yargıtay'a
Üniversite öğrencisi KDK'ye başvurdu, mağduriyeti giderildi
Üniversite öğrencisi KDK'ye başvurdu, mağduriyeti giderildi
Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına cep harçlığı
Bakan Işıkhan duyurdu: Meslek lisesi mezunlarına cep harçlığı
Narin Güran cinayetinde 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame
Narin Güran cinayetinde 15 şüpheli hakkında 2 ayrı iddianame
Üniversiteden 'rektörün aracında uyuşturucu yakalandı' haberlerine açıklama
Üniversiteden 'rektörün aracında uyuşturucu yakalandı' haberlerine açıklama
Ağır ticari araç üretiminde büyük düşüş: Yıllık kayıp %51
Ağır ticari araç üretiminde büyük düşüş: Yıllık kayıp %51
Dekan yardımcısının yaralandığı saldırıya Üniversiteden açıklama
Dekan yardımcısının yaralandığı saldırıya Üniversiteden açıklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs durağına bağlanan alt geçitteki su baskını vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Haber Giriş : 18 Şubat 2025 22:42, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 22:43
Yazdır
Metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı

Cennet Mahallesi metrobüs durağına bağlanan alt geçitte akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle su baskını yaşandı.

Merdivenlerin bulunduğu bölümde oluşan geniş su birikintisinden dolayı yolcular buradan geçmekte zorlandı.

Bazı yolcular çevreden buldukları tahta paletler yardımıyla ıslanmadan suyu aşmaya çalışırken, kimileri ise su birikintisinin içinden geçti.

Yolcular, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber