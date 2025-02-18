Avcılar'da metrobüsün motorunda yangın çıktı
İstanbul Avcılar'da durağa yanaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükselen metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2025 23:44, Son Güncelleme : 18 Şubat 2025 23:45
Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüsün motor kısmından, Avcılar Merkez durağına giriş yaptığı sırada dumanlar yükseldi.
Araca görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, metrobüsteki yolcular araçtan indirildi.
Dumanların yükseldiği metrobüs, daha sonra çekici yardımıyla garaja götürüldü. Tahliye edilen yolcular ise arkadan gelen araçlara yönlendirildi.
Olay, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.