Avcılar'da metrobüsün motorunda yangın çıktı

Olay, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dumanların yükseldiği metrobüs, daha sonra çekici yardımıyla garaja götürüldü. Tahliye edilen yolcular ise arkadan gelen araçlara yönlendirildi.

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