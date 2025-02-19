19 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları
19 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'da Vatandaş Dernekleri ile toplantı yapacak.
(Nagoya)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi" programına katılacak.
(Ankara/10.00)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Genel Meclis Üyeleri ile buluşacak.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretler gerçekleştirdikten sonra partisinin Silivri İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapacak.
(İstanbul/13.00)
2- TBMM'den
- Yeni Yol ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.
(TBMM/09.30/10.30)
- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi" programına katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.
(Ankara/19.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" paneline katılacak.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe, son antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.
(İstanbul/11.00)
2- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht müsabakası öncesi maçın oynanacağı Lotto Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.
(Brüksel/20.30)
3- UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Anderlecht, son antrenmanını tesislerinde gerçekleştirecek, ev sahibi ekibin teknik direktörü Roel Clement ile bir oyuncusu Lotto Park'ta basın toplantısı yapacak.
(Brüksel/13.00/16.15)
4- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar'ı konuk edecekleri rövanş maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son antrenmanına burada çıkacak.
(İstanbul/16.00/17.00)
5- AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens ile bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacakları müsabaka öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek, Hollanda ekibi son idmanını burada yapacak.
(İstanbul/21.00/21.30)
6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçlarında; Çimsa ÇBK Mersin, İspanya'nın Valencia Basket, Fenerbahçe Opet ise İtalya'nın Beretta Famila takımına konuk olacak.
(Valensiya/Schio/21.15)
7- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.00)