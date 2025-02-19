19 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'da Vatandaş Dernekleri ile toplantı yapacak.

(Nagoya)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Genel Meclis Üyeleri ile buluşacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretler gerçekleştirdikten sonra partisinin Silivri İlçe Başkanlığı'nda açıklama yapacak.

(İstanbul/13.00)

2- TBMM'den

- Yeni Yol ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/09.30/10.30)

- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarım Orman Şurası Kırsalda Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonya Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" paneline katılacak.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe, son antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/11.00)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht müsabakası öncesi maçın oynanacağı Lotto Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel/20.30)

3- UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi ağırlayacak Anderlecht, son antrenmanını tesislerinde gerçekleştirecek, ev sahibi ekibin teknik direktörü Roel Clement ile bir oyuncusu Lotto Park'ta basın toplantısı yapacak.

(Brüksel/13.00/16.15)

4- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar'ı konuk edecekleri rövanş maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son antrenmanına burada çıkacak.

(İstanbul/16.00/17.00)

5- AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens ile bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacakları müsabaka öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek, Hollanda ekibi son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/21.00/21.30)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçlarında; Çimsa ÇBK Mersin, İspanya'nın Valencia Basket, Fenerbahçe Opet ise İtalya'nın Beretta Famila takımına konuk olacak.

(Valensiya/Schio/21.15)

7- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00)